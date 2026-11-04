В Камышевахе уже 40 погибших, некоторые тела пока не идентифицировали – Зеленский

Количество погибших в результате российского удара по поселку Камышеваха Запорожской области 2 ноября увеличилось до 40 человек.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«На сегодня известно о 40 погибших. Некоторые тела пока не удалось идентифицировать. Мои соболезнования родным и близким погибших. Еще более 30 человек могут оставаться под завалами», – написал президент.

Он отметил, что поисково-спасательная операция длится уже третьи сутки. Работы усложняются угрозой новых российских ударов.

Зеленский также призвал международных партнеров отреагировать на атаку и указал на необходимость срочного усиления противовоздушной обороны Украины.

Напомним, российские войска в течение утра 2 ноября нанесли несколько ударов авиабомбами по поселку Камышеваха, в частности атаковали школу, которую использовали для раздачи гуманитарной помощи местным жителям. Ранее сообщалось о 37 погибших.

Также сообщалось, что в ночь на 4 ноября россия атаковала Украину 310 беспилотниками, в том числе 81 реактивным дроном. ПВО обезвредила 272 цели, зафиксированы попадания на 19 локациях.

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