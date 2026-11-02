Россияне ударили по Камышевахе в Запорожье: много погибших, 27 человек ищут под завалами (обновлено)

В результате российского авиаудара по поселку Камышеваха Запорожской области погибли 24 человека, еще пятеро получили ранения. Судьба 27 человек остается неизвестной, их продолжают искать под завалами.

Об атаке сообщили ГСЧС, президент Владимир Зеленский и исполняющий обязанности начальника областной военной администрации Михаил Семикин.

По словам Зеленского, российские войска в течение утра нанесли несколько ударов авиабомбами по поселку, в том числе атаковали школу, которую использовали для раздачи гуманитарной помощи местным жителям.

После первого удара оккупанты сбросили еще девять авиабомб по укрытию, где находились люди.

Среди погибших – полицейский и двое спасателей ГСЧС. На месте продолжается поисково-спасательная операция, к которой привлечены военные, спасатели и другие специальные службы.

Зеленский подчеркнул, что россияне не могли не знать о регулярной выдаче гуманитарной помощи в этом месте.

«После гуманитарной операции в Олешках был момент, когда следующие шаги могли показать, что приближение мира возможно. Такими убийствами россия дает совершенно противоположный сигнал – россия рассчитывает на дальнейшие убийства. Нужен ответ на это, ответ от мира. Сильный и жесткий. Ответ россии. И поддержка для Украины», – подчеркнул президент.

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Зеленский уточнил, что количество жертв российской атаки увеличилось до 26 человек.

Напомним, российские войска утром 2 ноября нанесли удар управляемыми авиабомбами по городу Изюм на Харьковщине. Один человек погиб, еще 27 получили травмы и ранения.

Кроме того, в понедельник войска рф нанесли авиаудар по жилой застройке в Славянске, есть жертва и раненые.

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