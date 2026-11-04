Апелляция рассмотрит жалобу на приговор экс-замдиректора Украэроруха

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит жалобу на приговор, которым признали виновным бывшего первого заместителя директора государственного предприятия «Обслуживание воздушного движения Украины» (ГП «Украэрорух») Сергея Гомболевского в служебной халатности, но освободили его от наказания в связи с истечением сроков давности.

Такое решение 29 октября приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновным Гомболевского в служебной халатности, но освободил его от наказания в связи с истечением сроков давности. Сам суд изменил обвинение со злоупотребления служебным положением на служебную халатность. Обвиняемый Гомболевский и представитель Украэроруха подали апелляционные жалобы.

«Открыть апелляционное производство по апелляционным жалобам обвиняемого (Гомболевского – ред.) и представителя потерпевшего/гражданского истца Украэроруха на приговор ВАКС от 21 сентября 2026 года по уголовному производству. Установить срок продолжительностью десять дней со дня получения этого определения, в течение которого участники судебного производства могут подать возражения на апелляционные жалобы», – говорится в решении.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело о 160 млн грн убытков «Украэроруха». По данным следствия, в 2016 году тогдашние первый заместитель Касьяненко и заместитель директора ГП Гомболевский, проигнорировав приказ руководителя «Украэроруха» Дмитрия Бабейчука и предостережение Министерства инфраструктуры, продолжили осуществлять платежи через проблемный ПАО «Платинум Банк».

Они также не вывели средства госпредприятия со счетов. Поэтому, когда вскоре банк признали банкротом, госпредприятие потеряло свои денежные активы. Таким образом действия экс-чиновников «Украэроруха» привели к нанесению 160 млн грн убытков.

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