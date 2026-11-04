Украинские АЭС снизили мощность из-за атак россиян

Атомные электростанции Украины вынужденно снизили мощность генерации электроэнергии из-за масштабных российских атак на энергетическую инфраструктуру. Возвращение АЭС к номинальным показателям будет происходить постепенно после восстановления поврежденных электросетей.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга по ситуации в энергосистеме.

9 марта 2026, 18:36 Какую мощность имеют украинские атомные станции Запорожская АЭС имеет наибольшую мощность по сравнению с Ровненской, Южно-Украинской и Хмельницкой, однако она остановлена ​​и находится в оккупации.

По его словам, российские войска продолжают систематически атаковать объекты генерации электроэнергии и подстанции, через которые она передается потребителям.

«Из-за масштабных и системных российских атак на энергетическую инфраструктуру атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации. Возвращение к номинальным показателям будет происходить постепенно, как только энергетики восстановят поврежденные в результате обстрелов сети», – говорится в сообщении.

Кроме того, по состоянию на утро 4 ноября из-за российских атак часть потребителей остается без электроснабжения в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Харьковской и Херсонской областях.

Самая сложная ситуация наблюдается в Киеве и Киевской области, где из-за серьезных повреждений энергооборудования действуют сетевые ограничения. Ремонтные бригады круглосуточно работают над восстановлением стабильного электроснабжения.

В большинстве регионов Украины продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности – ограничения мощности.

«В течение дня ситуация может меняться. Следите за сообщениями операторов систем распределения в своих регионах. Именно на их официальных ресурсах публикуют актуальную информацию о графиках отключений и возможных изменениях», – добавили в Минэнерго.

Напомним, недавно стало известно, что Великобритания предоставит £17 млн на ремонт защитного сооружения Чернобыльской атомной электростанции, поврежденного в результате российской атаки беспилотником в прошлом году. Также взнос в €50 млн сделает Германия.

Также «Слово и дело» собрало на инфографике известные объемы «зимней поддержки» для украинской энергетики от ключевых международных инициатив.

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