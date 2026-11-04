Удар по Камышевахе: число погибших возросло до 37 человек

Количество погибших в результате российского авиаудара по Камышевахе 2 ноября возросло до 37 человек. На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин.

Как отмечается, спасатели продолжают разбирать завалы на месте российского удара и искать людей, которые могут оставаться под обломками. К поисковой операции привлечены кинологи и горноспасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Запорожской ОВА выразили соболезнования семьям погибших. Поисково-спасательные работы на месте российского удара продолжаются.

Напомним, российские войска в течение утра 2 ноября нанесли несколько ударов авиабомбами по поселку Камышеваха, в частности атаковали школу, которую использовали для раздачи гуманитарной помощи местным жителям. Накануне президент Владимир Зеленский сообщал о 33 погибших в результате удара.

Сегодня утром, 4 ноября, сообщалось, что в Камышевахе продолжается поисково-спасательная операция. Из-под завалов к тому времени извлекли тела 31 погибшего, еще 59 человек считались пропавшими без вести. По предварительным оценкам, под завалами могли оставаться еще 38 человек.

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