В Изюме вновь увеличилось количество пострадавших в результате утренней атаки

В Изюме Харьковской области в результате утреннего российского авиаудара погиб один человек, еще 27 получили ранения. Среди пострадавших – двое детей 10 и 11 лет.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

На месте атаки работают экстренные службы и следственно-оперативные группы полиции. Правоохранители документируют последствия обстрелов и собирают вещественные доказательства.

По факту российского удара возбуждено уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления.

Напомним, российские войска утром 2 ноября нанесли удар управляемыми авиабомбами по городу Изюм на Харьковщине. Ранее сообщалось об одном погибшем человеке и 14 пострадавших.

Кроме того, в понедельник войска рф нанесли авиаудар по жилой застройке в Славянске, есть жертва и раненые.

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