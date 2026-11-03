ВАКС продлил арест фигуранта дела о взятке в 1 млн долларов

Политика
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Следственный судья поддержал просьбу детектива НАБУ о продлении ареста фигуранту дела о крупной взятке.
фото: НАБУ и САП

Высший антикоррупционный суд продлил до 22 ноября срок содержания под стражей фигуранта Андрея Осипова. НАБУ и САП подозревают его в вымогательстве 1 миллиона долларов за помощь в решении вопроса относительно возможной экстрадиции гражданина в россию.

Такое решение 24 сентября принял следственный судья ВАКС, которое 21 октября оставила без изменений Апелляционная палата ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, 31 июля Высший антикоррупционный суд взял под стражу Осипова без альтернативы залога. Позже арест продлевали, а в последний раз – до 22 ноября. Защитники Осипова подали апелляционные жалобы на решение.

«Апелляционные жалобы защитников подозреваемого (Осипова – ред.) – оставить без удовлетворения, а определение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 24 сентября 2026 года – без изменений», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении гражданину Украины Андрею Осипову. По версии следствия, он вымогал 1 млн долл. за помощь в решении вопроса относительно возможной экстрадиции гражданина в рф. Действия Осипова квалифицированы по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 189 УК Украины.

По данным следствия, Служба безопасности Украины провела обыск в жилье гражданина, имевшего вид на жительство в Украине. После этого лицо, которое, по его словам, имело связи с высшим руководством СБУ, предложило гражданину за 1 млн долл. избежать уголовного преследования и экстрадиции в рф. Средства должны были передаваться четырьмя траншами по 250 тыс. долл.

Впоследствии подозреваемый получил от потерпевшего первую часть взятки в 50 тыс. долл. и начал требовать остаток суммы. Потерпевшему угрожали физическим насилием, убийством и ограничением его законных прав в случае отказа передавать средства для якобы подкупа должностных лиц СБУ. Однако остаток суммы так и не был уплачен в силу определенных обстоятельств.

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СБУ НАБУ САП коррупция Взятка Вымогательство Высший антикоррупционный суд
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