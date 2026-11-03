Молодежный термин стал словом-2026 по версии британского словаря Collins

Британский словарь английского языка Collins назвал существительное «моггинг» главным словом 2026 года.

В сообщении, опубликованном на сайте словаря, этот термин описывается как действие, направленное на то, чтобы затмить или превзойти кого-то или что-то. Предполагают, что понятие происходит от молодежной сленговой аббревиатуры AMOG (Alpha Male Of the Group), что означает «альфа-самец группы».

1 декабря 2025, 11:59 Оксфордский словарь назвал слово 2025 года Термин «rage bait» стал словом 2025 года по версии Оксфордского словаря. Оно обозначает онлайн контент, специально созданный для вызывания гнева или возмущения.

Отмечается, что это слово, которое стремительно набирает популярность. Его все чаще используют представители поколений Z и Альфа в шутливом и ироничном ключе, когда кто-то оказывается в тени другого.

Как известно, словарь Collins издается в шотландском Глазго с 1979 года. В прошлом году его составители признали словом года термин «вайбкодинг».

А в 2024 году самым популярным словом Collins выбрал «brat». Им обозначают человека с «уверенным, независимым и гедонистическим настроением».

Тем временем Кембриджский словарь в 2025 году признал словом года – «parasocial», которое описывает односторонний тип связи, возникающий между человеком и лицом, с которым он не знаком. В современном мире это касается не только знаменитостей и блогеров, но и искусственного интеллекта.

А Оксфордский словарь выбрал словом прошлого года термин «rage bait». В дословном переводе слово означает «приманка для ярости».

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