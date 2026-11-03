Молодежный термин стал словом-2026 по версии британского словаря Collins

Британский словарь английского языка Collins назвал существительное «моггинг» главным словом 2026 года.
В сообщении, опубликованном на сайте словаря, этот термин описывается как действие, направленное на то, чтобы затмить или превзойти кого-то или что-то. Предполагают, что понятие происходит от молодежной сленговой аббревиатуры AMOG (Alpha Male Of the Group), что означает «альфа-самец группы».
Отмечается, что это слово, которое стремительно набирает популярность. Его все чаще используют представители поколений Z и Альфа в шутливом и ироничном ключе, когда кто-то оказывается в тени другого.
Как известно, словарь Collins издается в шотландском Глазго с 1979 года. В прошлом году его составители признали словом года термин «вайбкодинг».
А в 2024 году самым популярным словом Collins выбрал «brat». Им обозначают человека с «уверенным, независимым и гедонистическим настроением».
Тем временем Кембриджский словарь в 2025 году признал словом года – «parasocial», которое описывает односторонний тип связи, возникающий между человеком и лицом, с которым он не знаком. В современном мире это касается не только знаменитостей и блогеров, но и искусственного интеллекта.
А Оксфордский словарь выбрал словом прошлого года термин «rage bait». В дословном переводе слово означает «приманка для ярости».
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛи смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»