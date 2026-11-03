ВАКС назначил заседание по делу экс-замглавы Киевской таможни

Высший антикоррупционный суд назначил на 4 ноября заседание по уголовному производству по обвинению бывшего заместителя начальника Киевской таможни Сергея Тупальского в легализации имущества, полученного преступным путем. Также ему продлили обязанности до 20 декабря.

Об этом свидетельствуют данные Судебной власти и решение ВАКС от 20 октября, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд заключил под стражу Тупальского с альтернативой 15 млн грн залога. Позже залог уменьшили до 10 млн грн и эти средства внесли за экс-таможенника. Он был обязан: прибывать по первому вызову; не отлучаться за пределы Киевской и Ровненской областей без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения с тремя лицами; сдать на хранение загранпаспорта.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил продлить действие этих обязательств еще на два месяца. Однако суд поддержал его частично и отменил ограничение на передвижение по Украине.

«Продлить на два месяца, до 20 декабря 2026 года включительно, срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого (Тупальского – ред.)», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу бывшего заместителя начальника Киевской таможни Сергея Тупальского.

По данным следствия, в 2020-2021 годах экс-чиновник инвестировал более 2 млн долларов в строительство и ввод в эксплуатацию гостиничного комплекса с рестораном в селе Поляница Ивано-Франковской области. Правоохранители утверждают, что происхождение этих средств не подтверждается официальным доходом его семьи.

Чтобы скрыть активы, подозреваемый по версии следствия оформил гостиничный комплекс и земельные участки на своего родственника, однако фактически продолжал контролировать бизнес. Кроме того, следствие установило, что в течение 2020-2025 годов он получал официальный доход от деятельности гостиницы, что, по мнению правоохранителей, стало завершающим этапом легализации средств.

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