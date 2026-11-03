Наблюдательный совет назначил нового генерального директора «УкрОборонПрома»

Акционерное общество «Украинская оборонная промышленность» получило нового генерального директора. Им назначен генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Об этом во вторник, 3 ноября, сообщила пресс-служба АО «УкрОборонПром».

«По результатам открытого конкурса на должность генерального директора Акционерного общества «Украинская оборонная промышленность» наблюдательный совет Общества принял решение о назначении нового руководителя – генерал-лейтенанта Ивана Юрьевича Гаврилюка», – говорится в заявлении АО.

12 июля 2026, 19:18 «Укроборонпром» уволил двух руководителей после взрывов складов в Вишневом После взрыва складов в городе Вишневое под Киевом, произошедшего в результате российской атаки, руководителей двух государственных предприятий оборонного сектора уволили с должностей из-за нарушения правил хранения боеприпасов.

По данным «УкрОборонПрома», поиск, отбор и предварительную оценку кандидатов осуществляло украинское представительство международной компании «Amrop Partnership».

Решение о назначении нового генерального директора принято наблюдательным советом по итогам конкурсного отбора и финальных собеседований с кандидатами.

Как отмечается, Иван Гаврилюк имеет многолетний опыт военной службы, управленческой деятельности и работы в сфере обороны.

«Его профессиональный опыт и глубокое понимание потребностей Сил обороны Украины являются важными предпосылками для развития «Укроборонпрома», наращивания производственных мощностей предприятий и укрепления оборонно-промышленного комплекса государства», – отметили в компании.

Назначение нового руководителя является очередным шагом в последовательной трансформации АО в современную, эффективную и конкурентоспособную оборонную компанию, отметили в пресс-службе.

Напомним, Наблюдательный совет «УкрОборонПрома» начал поиск нового гендиректора после увольнения Германа Сметанина. На время конкурса обязанности руководителя компании временно исполнял Сергей Боев.

Как известно, в июле в городе Вишневое Киевской области после российской атаки началась детонация прямо в жилом районе. Местные власти временно эвакуировали более 600 человек. В результате российской атаки на Киевщину погибли 10 человек, еще 26 человек получили ранения.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в жилой зоне в Вишневом располагался склад одного из предприятий «Укроборонпрома». Он также пообещал, что в структуре концерна будут увольнения.

Позже «Укроборонпром» уволил двух руководителей после взрывов складов в Вишневом.

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