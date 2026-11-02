Войска рф нанесли авиаудар по жилой застройке в Славянске, есть жертва и раненые

Национальная безопасность
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Войска рф утром 2 ноября нанесли авиаудар по городу Славянск. В результате атаки погибла 68-летняя женщина, есть пострадавшие.
Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Оккупационные войска рф утром 2 ноября нанесли авиаудар по жилому кварталу города Славянск. В результате атаки погибла 68-летняя женщина, еще шестеро гражданских получили ранения.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

По данным правоохранителей, оккупанты сбросили на город две авиабомбы ФАБ-250 с универсальными модулями планирования и коррекции.

Среди пострадавших – люди в возрасте от 44 до 72 лет. Они получили взрывные и черепно-мозговые травмы, переломы, осколочные ранения, контузии и ушибы. Двое раненых находятся в состоянии средней тяжести, им оказывают медицинскую помощь.

В результате удара также повреждены девять многоквартирных домов, магазин и автомобили.

«При процессуальном руководстве Славянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», – сообщили в прокуратуре.

Напомним, российские войска утром 2 ноября нанесли удар управляемыми авиабомбами по городу Изюм на Харьковщине. Известно об одном погибшем и 14 пострадавших.

Также сообщалось, что 1 ноября оккупанты нанесли удар по городу Казатин Винницкой области. Там погибли два человека, есть пострадавшие.

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Жертвы Славянск Раненые Вторжение России Война в Украине
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