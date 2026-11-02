До четырех очередей: Укрэнерго обнародовало графики отключений света на вторник

Во вторник, 3 ноября, в части регионов Украины в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения для бытовых потребителей составят от 0,5 до 4 очередей.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
По данным компании, графики отключений будут применяться с 00:00 до 23:59. В это же время будут ограничивать потребление электроэнергии и для промышленных предприятий – для них будут действовать графики ограничения мощности.
В Укрэнерго предупредили, что ситуация в энергосистеме может изменяться в зависимости от последствий обстрелов. В связи с этим потребителям советуют следить за актуальными графиками на официальных страницах местных облэнерго.
«Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно», – указано в сообщении.
Напомним, в Киеве в понедельник, 2 ноября, из-за проблем с электроснабжением временно ограничивали движение поездов на красной и зеленой линиях метро.
Ранее нардеп и глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус рассказал, почему в Украине возникает дефицит электроэнергии, несмотря на достаточную генерацию.
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