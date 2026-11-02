Удар по Изюму: число пострадавших возросло, повреждены дома и магазины (дополнено)

Количество пострадавших в результате российского авиаудара по Изюму утром 2 ноября выросло до 11 человек, среди которых 11-летний ребенок. Один человек погиб. В городе повреждены многоквартирные и частные жилые дома, магазины и автомобили.

Об этом сообщили в Харьковской ОВА.

По данным ОВА, около 9:00 российские войска нанесли удары по городу несколькими управляемыми авиабомбами. Под атакой оказалась гражданская инфраструктура.

Сначала сообщалось о восьми пострадавших, однако позже их количество выросло до 11. Среди них – 11-летний мальчик, перенесший острую реакцию на стресс. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате обстрела зафиксировано попадание в пятиэтажный многоквартирный дом, где разрушены конструкции с первого по третий этажи. Еще одна авиабомба попала в четырехэтажный жилой дом.

Кроме того, повреждены по меньшей мере 14 частных домов, два магазина и шесть автомобилей.

На месте ударов продолжается ликвидация последствий атаки. Экстренные службы работают в усиленном режиме, обследование поврежденных территорий продолжается.

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В то же время в ГСЧС сообщают о 14 пострадавших в результате российской атаки.

Напомним, российские войска утром 2 ноября нанесли удар управляемыми авиабомбами по городу Изюм на Харьковщине. Ранее сообщалось об одном погибшем человеку и троих пострадавших.

А 29 октября российские войска разрушили авиабомбой целый подъезд дома в Изюме и ударили ракетой по Лозовой на Харьковщине. В результате российских авиаударов пострадали по меньшей мере 18 мирных жителей.

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