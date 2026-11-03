Суд назначил к рассмотрению дело об активах командира полка с Одесчины

Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры к командиру 31 отдельного ремонтно-восстановительного полка оперативного командования «Юг» Максиму Винницкому и его близким о конфискации активов.

Такое решение 26 октября приняла коллегия судей ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, прокурор САП подал иск к командиру 31 ОРВП ОК «Юг» Максиму Винницкому и его близким. Речь идет об активах стоимостью 7,3 млн грн, которые он оформил на свою мать, сожительницу и ее близкую родственницу. По данным прокуратуры, в течение 2023–2024 годов Винницкий приобрел два автомобиля и две квартиры, номинальными владельцами которых были его мать, сожительница и ее мать. В то же время фактически организацию приобретения этого имущества и непосредственно оплату за него проводил военнослужащий. Анализом официальных доходов и расходов командира полка, его сожительницы, а также их близких родственников установлено, что у них не было достаточных законных доходов для приобретения этих активов.

«Закрыть подготовительное производство по гражданскому делу по иску Специализированной антикоррупционной прокуратуры к (Винницкому Максиму Андреевичу, Винницкой Наталье Владимировне, Осиевской Екатерине Александровне, Чеховской Светлане Витальевне – ред.) о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства. Назначить дело к судебному рассмотрению по существу в открытом судебном заседании», – говорится в решении.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск к экс-руководителю Управления по борьбе с наркопреступностью полиции Киева Александру Дыбову и его матери Елене. В нем прокурор просил конфисковать автомобиль Dodge Durango 2018 года и земельный участок площадью 0,12 га в садоводческом обществе «Гатное-2». Указанные активы мать экс-полицейского приобрела в течение 2022–2023 годов. Фактически эти активы использовал чиновник и его жена. Однако анализом доходов и расходов представителя власти, его близких лиц установлена невозможность приобрести это имущество за счет законных доходов. К тому же, мать Дыбова проживает на оккупированной территории.

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