В Казахстане заявили о предотвращении попытки госпереворота

Мир
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В Казахстане сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) провели спецоперацию и предотвратили попытку государственного переворота. В ходе операции было одновременно задержано 10 человек.
Комитет национальной безопасности

На западе Казахстана сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) провели спецоперацию и предотвратили попытку государственного переворота. В ходе задания в Атырау было одновременно задержано 10 человек.

Об этом сообщил Комитет национальной безопасности (КНБ) республики, передает агентство «Tengrinews».

По версии следствия, задержанные планировали насильственным путем изменить основы конституционного строя в западном регионе страны. Десятерых человек подозревают в создании, руководстве и участии в деятельности экстремистской группы, а также в пропаганде терроризма и разжигании религиозной вражды.

Политика неполитиков: как разочаровавшиеся берут власть. Колонка Леонида ШвецаАктивистам в Сербии удалось выбить власть из рук Александра Вучича и его Сербской прогрессивной партии, режим которой становился все более авторитарным. Но какие от этого могут быть последствия – в колонке Леонида Швеца.

В КНБ отметили, что во время обысков у подозреваемых изъяли оружие, литературу, религиозную атрибутику, наркотические вещества и другие доказательства.

Также пресечена деятельность трех созданных ими подпольных учебных центров для детей и подростков.

В настоящее время в отношении задержанных проводится досудебное расследование, иная информация в интересах следствия не разглашается.

Ранее мы также сообщали, что в Польше 30 октября вспыхнуло противостояние вокруг Конституционного трибунала из-за отстранения его председателя Богдана Свенчковского. Парламентарии партии «Право и Справедливость» заявили о «государственном перевороте», а президент Кароль Навроцкий досрочно прервал официальный визит в Сенегал.

Как известно, немного ранее между президентом Каролем Навроцким и премьером Дональдом Туском вспыхнул публичный спор из-за заявления главы государства о возможной утрате Польшей части территорий.

Кроме этого стало известно, что бывший президент Сербии Александар Вучич, вероятно, рассматривал возможность силового удержания власти после поражения своей политической силы на парламентских выборах.

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