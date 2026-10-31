Россияне снова ударили по энергообъектам Днепропетровской области, часть региона без света

В ночь на субботу, 31 октября, российские войска повторно атаковали энергетические объекты Днепропетровской области. В результате ударов серьезные повреждения получило оборудование, в частности на двух объектах ДТЭК «Днепровские электросети».

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Один из поврежденных объектов – тот, на котором энергетики почти двое суток подряд работали над восстановлением после предыдущей атаки.

В настоящее время без электроснабжения остается значительная часть Днепра и Каменского. Также света нет у части жителей Днепровского и Новомосковского районов.

Энергетики продолжают восстановительные работы на поврежденных объектах. Они работают с учетом ситуации с безопасностью.

Напомним, в Днепре 30 октября останавливали весь городской электротранспорт в результате ударов армии российской федерации, которые повредили энергетические объекты города.

Отметим, что в тот же день оккупационные войска нанесли новые удары по железнодорожному вокзалу в городе.

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