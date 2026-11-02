Европа пройдет зиму без дефицита газа – Reuters

В Европе этой зимой не будет дефицита газа, однако придется заплатить больше, чтобы обеспечить достаточные поставки.
Об этом агентству «Reuters» заявил генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне.
«Мысль о том, что возникнет дефицит газа, ошибочна», – отметил Пуянне во время брифинга, посвященного прогнозам спроса на энергоносители.
Он добавил, что в Европе только недавно осознали необходимость накопления запасов газа – после того, как рынки рассчитывали на завершение войны с участием Ирана еще летом.
Эти заявления прозвучали на фоне того, как Европа соревнуется с Азией за партии сжиженного природного газа (СПГ), пытаясь заполнить хранилища перед зимой. Ситуация осложняется неопределенностью относительно возможного конфликта с участием США, Израиля и Ирана, а также его потенциального влияния на экспорт из Катара – одного из крупнейших мировых поставщиков СПГ.
Это привело к росту цен на газ в течение лета – периода, когда трейдерам обычно выгоднее хранить запасы, чем продавать их.
«Мы заплатим больше, чем другие, все просто», — подытожил Пуянне.
В то же время, по данным организации Gas Infrastructure Europe, немецкие подземные хранилища газа, которые являются крупнейшими в Европе, подходят к зимнему сезону с рекордно низким уровнем заполнения. На 1 ноября они заполнены лишь на 61,03%. Это значительно ниже среднего показателя в Европейском Союзе, который составляет 74,62%.
Ранее мы информировали, что Германия не выполнила план накопления газа перед зимой.
В то же время Европейский Союз не планирует возобновлять поставки российского газа в Европу через газопроводы «Северный поток» после завершения войны в Украине.
Кроме этого, в ЕС призвали сократить потребление газа на фоне стремительного роста цен и нестабильности на мировой рынке.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛи смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»