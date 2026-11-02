Европа пройдет зиму без дефицита газа – Reuters

В Европе этой зимой не будет дефицита газа, однако придется заплатить больше, чтобы обеспечить достаточные поставки.

Об этом агентству «Reuters» заявил генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне.

«Мысль о том, что возникнет дефицит газа, ошибочна», – отметил Пуянне во время брифинга, посвященного прогнозам спроса на энергоносители.

15 мая 2026, 12:11 Как изменилась стоимость газа в Европе за четыре года Больше всего выросли цены на газ в странах, зависимых от российской энергетики – Молдове, Латвии, Германии. Однако самый дорогой газ – в Швеции. «Слово и дело» показывает, как изменилась стоимость газа в Европе с 2021 года.

Он добавил, что в Европе только недавно осознали необходимость накопления запасов газа – после того, как рынки рассчитывали на завершение войны с участием Ирана еще летом.

Эти заявления прозвучали на фоне того, как Европа соревнуется с Азией за партии сжиженного природного газа (СПГ), пытаясь заполнить хранилища перед зимой. Ситуация осложняется неопределенностью относительно возможного конфликта с участием США, Израиля и Ирана, а также его потенциального влияния на экспорт из Катара – одного из крупнейших мировых поставщиков СПГ.

Это привело к росту цен на газ в течение лета – периода, когда трейдерам обычно выгоднее хранить запасы, чем продавать их.

«Мы заплатим больше, чем другие, все просто», — подытожил Пуянне.

В то же время, по данным организации Gas Infrastructure Europe, немецкие подземные хранилища газа, которые являются крупнейшими в Европе, подходят к зимнему сезону с рекордно низким уровнем заполнения. На 1 ноября они заполнены лишь на 61,03%. Это значительно ниже среднего показателя в Европейском Союзе, который составляет 74,62%.

Ранее мы информировали, что Германия не выполнила план накопления газа перед зимой.

В то же время Европейский Союз не планирует возобновлять поставки российского газа в Европу через газопроводы «Северный поток» после завершения войны в Украине.

Кроме этого, в ЕС призвали сократить потребление газа на фоне стремительного роста цен и нестабильности на мировой рынке.

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