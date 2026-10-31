Россияне ударили по многоэтажкам в Павлограде, среди раненых есть дети

Общество
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Российский удар повредил несколько многоквартирных домов в Павлограде, в результате чего пострадали восемь человек, среди них есть дети.
t.me/dnipropetrovskaODA

В субботу вечером, 31 октября, российские оккупационные войска ударили по жилым домам в Павлограде, в результате чего по меньшей мере восемь мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

«Россияне ударили по Павлограду. Повреждены несколько многоквартирных домов... Среди раненых – 12-летний мальчик», – написал Ганжа, первоначально заявив о трех пострадавших.

Впоследствии чиновник уточнил, что количество раненых возросло до восьми человек. В частности, среди них – трое детей.

Согласно его словам, в настоящее время пострадавшие доставлены в больницу, медики обследуют раненых и оказывают необходимую помощь.

Как известно, ночью 31 октября россия повторно атаковала энергообъекты Днепропетровской области. Повреждены два объекта ДТЭК, а часть Днепра, Каменского и прилегающих районов остается без электроэнергии.

Напомним, в Днепре умер 40-летний мужчина, раненый во время российского удара по железнодорожному вокзалу. Количество погибших возросло до 15.

Также в ночь на 31 октября российские войска запустили по Украине 134 ударных беспилотника разных типов. Силы обороны обезвредили 105 целей.

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Пострадавшие Дети Павлоград Многоэтажка Дом Раненые Атака Обстрел
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