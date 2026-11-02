Экс-зампрокурора Львовщины осудили, но закрыли дело из-за смерти

Высший антикоррупционный суд признал виновным бывшего заместителя прокурора Львовской области Мирона Тиховского в растрате 1,2 млн грн и злоупотреблении служебным положением на полмиллиона грн. Одновременно суд закрыл дело в связи со смертью обвиняемого.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но не указывает фамилию фигуранта.

По информации «Слово и дело», речь идет именно о Тиховском. В 2023 году его дело назначили к рассмотрению по существу. Однако в 2024 году он умер.

«Коллегия судей ВАКС по результатам судебного рассмотрения признала совершение бывшим заместителем прокурора Львовской области растраты средств прокуратуры и злоупотребления служебным положением, которые нанесли государству почти 1 млн грн ущерба. Действия лица квалифицированы по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 364 УК Украины. В то же время суд принял решение о закрытии уголовного производства на основании п. 5 ч. 1 ст. 284 УПК Украины в связи со смертью обвиняемого. Рассмотрение производства проходило по заявлению родственников относительно возможной реабилитации обвиняемого», – информирует САП.

Напомним, в марте 2023 года САП направила в суд дело экс-заместителя прокурора Львовской области Мирона Тиховского. По версии обвинения, осенью 2015 года подозреваемый (на тот момент занимал должность заместителя прокурора Львовской области) дал незаконное указание подчиненному искусственно создать предпосылки для перечисления более 1,2 млн грн частной компании якобы в качестве оплаты задолженности за выполненные ремонтные работы в помещениях прокуратуры Львовской области. На самом деле, как выяснило следствие, экс-чиновник знал, что ремонтные работы в том году этой подрядной организацией не проводились, и задолженности более чем в 1,2 млн грн перед частной компанией прокуратура не имела. Он организовал подделку актов выполненных работ и накладных, указав, что, якобы, фактически ремонтные работы проводились в 2015 году, таким образом обеспечив незаконное перечисление средств подрядной организации.

К тому же, НАБУ и САП установили, что в ноябре-декабре 2015 года подозреваемый организовал закупку офисной бумаги для нужд прокуратуры без тендера и по завышенным ценам. В результате этого прокуратура переплатила более 417 тысяч грн, что подтверждено заключениями экспертизы.

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