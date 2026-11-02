Россияне массированно ударили авиабомбами по Изюму, есть жертва и пострадавшие

Общество
Читати українською
Российские войска 2 ноября атаковали Изюм управляемыми авиабомбами. Погиб один человек, еще как минимум трое пострадали. Поврежден жилой дом.
Фото ілюстративне ДСНС

Российские войска утром 2 ноября нанесли удар управляемыми авиабомбами по городу Изюм на Харьковщине. В результате атаки погиб один человек, еще как минимум трое получили ранения.

Об этом сообщили в Харьковской областной военной администрации.

По предварительным данным, одна из авиабомб попала в четырехэтажный жилой дом. В результате обстрела загорелись автомобили. Также поступила информация о пожаре в отделении почты.

Впоследствии в ОВА уточнили, что в результате российской атаки погиб один человек. Еще как минимум три человека пострадали. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте удара работают все экстренные службы. Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняется.

Напомним, 29 октября российские войска разрушили авиабомбой целый подъезд дома в Изюме и ударили ракетой по Лозовой на Харьковщине. В результате российских авиаударов пострадали как минимум 18 мирных жителей.

А накануне, 1 ноября, российские оккупационные войска нанесли очередные удары по Днепропетровской области. Под массированными обстрелами оказались Никопольский, Павлоградский, Каменский и Синельниковский районы, в результате чего пострадали мирные жители.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Пострадавшие Жертвы Харьковская область Авиаудар Раненые Атака Война с Россией Изюм Война в Украине Авиабомбы Погибшие Атака рф на Украину УАБ
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Лубинец ответил, почему Украина и рф не раскрывают точное количество людей, эвакуированных из Олешек
ЕС до сих пор закупает аммиак у российской компании, связанной с производством взрывчатки – СМИ
Экс-зампрокурора Львовщины осудили, но закрыли дело из-за смерти
Войска рф нанесли авиаудар по жилой застройке в Славянске, есть жертва и раненые
ВАКС уменьшил залог обвиняемому депутату Сумского облсовета
Российский корабль-шпион следил за учениями НАТО у берегов Шотландии
Миллиардеры потратили сотни миллионов на выборы в США: кто стал крупнейшим донором
Генштаб Польши заявил об угрозе дестабилизации под прикрытием протестов
мнениеВзлом приложения «Воздушная тревога»: чем это грозит и каким оповещениям можно доверять
ВАКС рассмотрит иск о конфискации активов полицейского из Киева
Больше новостей