Россияне массированно ударили авиабомбами по Изюму, есть жертва и пострадавшие

Российские войска утром 2 ноября нанесли удар управляемыми авиабомбами по городу Изюм на Харьковщине. В результате атаки погиб один человек, еще как минимум трое получили ранения.

Об этом сообщили в Харьковской областной военной администрации.

По предварительным данным, одна из авиабомб попала в четырехэтажный жилой дом. В результате обстрела загорелись автомобили. Также поступила информация о пожаре в отделении почты.

Впоследствии в ОВА уточнили, что в результате российской атаки погиб один человек. Еще как минимум три человека пострадали. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте удара работают все экстренные службы. Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняется.

Напомним, 29 октября российские войска разрушили авиабомбой целый подъезд дома в Изюме и ударили ракетой по Лозовой на Харьковщине. В результате российских авиаударов пострадали как минимум 18 мирных жителей.

А накануне, 1 ноября, российские оккупационные войска нанесли очередные удары по Днепропетровской области. Под массированными обстрелами оказались Никопольский, Павлоградский, Каменский и Синельниковский районы, в результате чего пострадали мирные жители.

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