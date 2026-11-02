МОК назвал семь стран, претендующих на проведение летней Олимпиады-2036

Семь стран – Венгрия, Германия, Индия, Катар, Турция, ЮАР и Южная Корея – претендуют на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.

Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета.

17 февраля 2026, 13:11 Протесты и символы памяти на Олимпийских играх: как МОК реагировал на политические жесты спортсменов Протесты и символы памяти на Олимпиадах от Мехико-1968 до Милана-2026. «Слово и дело» собрало примеры политических жестов и решений МОК. Подробнее – на инфографике.

Согласно плану, в ноябре этого года представители стран представят свои проекты Комиссии по выбору будущих хозяев Олимпиад.

В марте 2027 года исполком МОК определит страны, которые перейдут к следующему этапу отбора. Окончательный список приоритетных кандидатов планируется сформировать к декабрю 2028 года.

Страны будут оценивать по планам размещения спортивных объектов, финансированию, уровню политической и общественной поддержки, возможностям организации соревнований и долгосрочной пользе для местных общин.

Финальный выбор страны-хозяйки Олимпиады-2036 состоится на сессии МОК в середине 2029 года.

Напомним, то июле Международный олимпийский комитет временно отменил все ограничения для российских спортсменов, которые действовали с октября 2023 года. Мы анализировали это решение МОК.

На инфографике «Слово и дело» – как менялся размер призовых для украинских спортсменов на летних Олимпийских играх.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.