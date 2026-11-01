Молдова зафиксировала два беспилотника во время массированной атаки россии на Украину

В субботу, 31 октября, два беспилотника нарушили воздушное пространство Молдовы на фоне массированной российской атаки на Украину.

Об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на Министерство обороны Молдовы.

28 октября 2026, 12:05 Террор без границ: как часто соседние страны ограничивали полеты из-за дроновой угрозы в 2026 году Как часто в Польше, Эстонии, Молдове и Румынии ограничивали авиаполёты и закрывали аэропорты из-за дронов рф с начала 2026 года – на инфографике «Слово и дело».

В молдавском оборонном ведомстве отметили, что нарушение воздушного пространства произошло во время массированных российских ударов по Украине. По данным военных, один из беспилотников пролетел над Сорокским, Дондюшанским и Единецким районами на севере Молдовы.

Позже его зафиксировали вблизи города Дондюшаны. В 18:03 дрон находился в районе сел Голены, Гординешть и Бурлэнешть Единецкого района.

В 18:12 беспилотник покинул воздушное пространство Молдовы вблизи села Виишоара Единецкого района.

В Министерстве обороны страны подчеркнули, что инцидент произошел на фоне российских атак на Украину.

Напомним, в Молдове 23 октября российский ударный дрон типа «Герань» упал в 100 метрах от жилых домов и энергетического объекта. Пострадавших нет. В ответ на нарушение воздушного пространства страны власти объявили сотрудника российского посольства персоной нон грата.

Также сообщалось, что вечером 31 октября два беспилотника нарушили воздушное пространство Румынии на северо-востоке страны. Для реагирования военные подняли четыре истребителя F-16 и вертолет.

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