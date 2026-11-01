Папа Римский отреагировал на проведение гуманитарной миссии в оккупированных Олешках

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Папа Римский Лев XIV приветствовал завершение гуманитарной миссии в Олешках. Понтифик надеется, что успешное сотрудничество сторон будет способствовать новым инициативам мира.
Фото: AP

Папа Римский Лев XIV поприветствовал успешное завершение гуманитарной миссии в оккупированных Олешках на Херсонщине, выразив надежду, что сотрудничество обеих сторон будет способствовать новым инициативам ради мира в Украине.

Об этом сообщил новостной портал Ватикана Vatican News.

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Понтифик прокомментировал гуманитарную операцию после молитвы на площади Святого Петра в Ватикане в воскресенье, 1 ноября.

«В эти дни была проведена гуманитарная миссия в пользу гражданского населения города Олешки. Надеюсь, что сотрудничество между сторонами, благодаря которому стал возможен этот необходимый гуманный жест, способствовало росту желания к диалогу и привело к новым конкретным инициативам в пользу мира», – говорится в заявлении Льва XIV.

Также понтифик призвал верующих молиться Деве Марии обо всех, кто страдает от войн в разных уголках мира.

Как известно, Лев XIV провел телефонный разговор с путиным, в ходе которого призвал к прекращению огня в районе оккупированных Олешек. Впоследствии Папа Римский позвонил президенту Владимиру Зеленскому после разговора с путиным.

Напомним, 31 октября четыре борта с жителями оккупированных Олешек, решившими выехать на подконтрольную Украине территорию, приземлились в аэропорту белорусского Гомеля, где их встречали волонтеры, спасатели и медицинские службы.

Вскоре президент Владимир Зеленский подтвердил, что эвакуированные жители Олешковской громады успешно пересекли государственную границу Украины в Черниговской области.

В итоге гуманитарная миссия по спасению гражданских из захваченных Олешек на Херсонщине успешно завершилась. Среди эвакуированных как 94-летний пенсионер, так и младенец в возрасте чуть больше года.

При этом после успешного завершения гуманитарной операции в оккупированных Олешках на Херсонщине Украина планирует продолжить миссии по помощи гражданским, остающимся вблизи линии фронта.

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Гуманитарная помощь Эвакуация Папа Римский Олешки
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