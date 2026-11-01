БПЛА впервые упали на территории Тарутинской степи, повреждена уникальная степная экосистема

В результате падения двух российских беспилотников на территории заказника «Тарутинская степь» в Одесской области повреждена уникальная степная экосистема. Один из дронов вызвал пожар, который удалось оперативно потушить.

Об этом сообщила природоохранная организация Rewilding Ukraine.

В результате российской атаки пострадали растительный покров и поверхность почвы на территории заказника. Это привело к нарушению естественной степной экосистемы. Пожар, возникший после падения одного из беспилотников, ликвидировали совместными усилиями местной общины и команды Rewilding Ukraine.

Поврежденный участок степи уже осмотрели специалисты. Для более детального исследования состояния территории специалисты биосферного заповедника «Аскания-Нова» имени Ф. Э. Фальц-Фейна отобрали пробы почвы. Все обнаруженные повреждения задокументировали.

Собранные материалы и результаты лабораторных анализов помогут оценить влияние падения беспилотников на степную экосистему. На их основе специалисты планируют подготовить рекомендации и разработать меры для восстановления поврежденной территории.

В то же время в Rewilding Ukraine не уточнили, когда именно упали российские дроны, какую площадь охватили повреждения и насколько серьезен ущерб для экосистемы. Результаты исследования почвы также пока не обнародовали.

Напомним, в результате российских ударов в ночь на 1 ноября по энергетической инфраструктуре Житомирской области без электроснабжения остались более 650 населенных пунктов. В Киевской области в результате атак повреждены энергообъекты, жилые дома и автомобили, также пострадала женщина.

В Киеве утром 1 ноября ввели экстренные отключения электроэнергии из-за постоянных российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

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