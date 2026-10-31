Три попадания в объект инфраструктуры: в Киеве возникли перебои с водой и светом

Вечером 30 октября российские войска атаковали Киев беспилотниками. В столице зафиксировали три попадания в один из объектов критической инфраструктуры. Из-за обесточивания нескольких таких объектов в городе возникли перебои с водоснабжением.

О последствиях атаки сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

14 октября 2026, 16:37 Политические споры вокруг Киева: как оценить реальную подготовку города к зиме Александр Сергиенко рассказал, что готовность столицы к зимним блэкаутам зависит от выполнения плана устойчивости, финансирования критической инфраструктуры и взаимодействия городской и центральной власти.

Сначала мэр проинформировал о попадании в объект критической инфраструктуры и сообщил, что на место происшествия направили экстренные службы.

Впоследствии стало известно о повреждении жилого дома в Шевченковском районе. В 14-этажке повреждено остекление на уровне шестого и седьмого этажей. Пожара не возникло.

Из-за российского удара несколько объектов критической инфраструктуры остались без электроснабжения. В результате этого в системе водоснабжения столицы снизилось давление, начались перебои с подачей воды.

Позже Кличко уточнил, что в один из объектов критической инфраструктуры попали три российских беспилотника. Энергетики работают над восстановлением питания.

По состоянию на 23:47 ситуация с водоснабжением в районах Киева была следующей:

Оболонский район – водоснабжение уже восстановили.

Святошинский, Подольский и Шевченковский районы – вода подается со сниженным давлением.

Левый берег столицы, Печерский, Соломенский и Голосеевский районы – без водоснабжения.

По словам Кличко, энергетики продолжают восстанавливать питание объектов критической инфраструктуры, а аварийные службы работают над возвращением воды жителям.

В ДТЭК тем временем сообщили, что в результате российской атаки частично обесточены Оболонский, Дарницкий, Деснянский и Подольский районы Киева. Графики почасовых отключений в этих районах пока не действуют.

Напомним, ранее сообщалось, что с понедельника, 2 ноября, в Киеве стартует отопительный сезон для жилого фонда. Процесс подключения централизованной системы столицы займет до недели.

Как известно, в Киеве планируют запустить более 1,5 ГВт дополнительной тепловой генерации, часть из которой введут в действие уже в течение этого отопительного сезона.

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