В Киеве 1 ноября открыли бюст бывшего премьер-министра Венгрии Имре Надя, которого казнила советская власть после подавления Венгерской революции 1956 года.

Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

21 октября 2026, 12:31 Мэры 11 венгерских городов пообещали помощь Украине в преддверии зимы Мэры 11 венгерских городов и районов Будапешта осудили агрессию россии и пообещали помогать Украине в преддверии зимы, в частности удовлетворять гуманитарные потребности.

Во время церемонии он подчеркнул, что Украина и Венгрия должны строить отношения на основе взаимного уважения, доверия и общей безопасности.

«История Имре Надя, которого казнила советская власть, напоминает об истинной природе московского империализма, который не признает права других народов на собственный путь. Сегодня Украина противостоит той же имперской политике», – отметил Буданов.

По его словам, инициатором установки бюста стал депутат Закарпатского областного совета Роланд Цебер. К проекту также присоединились Альянс национальных сообществ «Европейская коалиция», народные депутаты и представители столичных властей.

На открытие прибыл венгерский пастор и антисоветский диссидент Габор Иваньи. Он передал флаг Венгерской революции 1956 года с подписью Каталин Яноши – внучки Имре Надя.

Буданов заявил, что следующим шагом должно стать открытие в Будапеште бюста украинского поэта и диссидента Василия Стуса, который также подвергался преследованиям советского режима.

Имре Надь возглавлял правительство Венгрии в 1953–1955 годах и во время революции 1956 года. Он поддержал требования протестующих, объявил о выходе страны из Варшавского договора и провозгласил ее нейтралитет.

После подавления революции советскими войсками Надя осудили за государственную измену и казнили через повешение в июне 1958 года. В 1989 году его реабилитировали.

Напомним, ранее мэры 11 венгерских городов и районов Будапешта заявили о поддержке Украины и пообещали гуманитарную помощь в преддверии зимы. Обращение приурочили к 70-й годовщине Венгерской революции 1956 года, проведя параллель между тогдашней борьбой венгров против советского влияния и нынешним сопротивлением Украины российской агрессии.

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