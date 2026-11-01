Зеленский сообщил о рекордных потерях россии и освобожденных территориях за октябрь

В октябре российская армия потеряла 54 400 военнослужащих убитыми и тяжелоранеными, что стало рекордным месячным показателем с начала полномасштабного вторжения. При этом Силы обороны Украины освободили больше территорий, чем российские войска смогли захватить.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

1 ноября 2026, 11:45 СБС установили рекорд по количеству пораженных российских военных за месяц Силы беспилотных систем в октябре выполнили более 255 тысяч боевых миссий и поразили почти 16,8 тысячи российских военных. Самых больших потерь противник понес на Добропольско-Покровском направлении.

По словам главы государства, за октябрь россия потеряла 54 400 военнослужащих. Это самый высокий месячный показатель за время полномасштабной войны.

Кроме того, 21 октября были зафиксированы рекордные суточные потери российской армии – 2250 военнослужащих.

Зеленский также сообщил, что за месяц украинские военные освободили 96,2 квадратного километра территории. Это на 10,4 квадратного километра больше, чем российским оккупантам удалось захватить за октябрь.

Президент поблагодарил украинских военных за результаты на фронте и подчеркнул, что россия может прекратить потери, согласившись на прекращение огня и дипломатическое урегулирование войны.

Напомним, в октябре Силы беспилотных систем поразили 16 796 российских военнослужащих. Это самый высокий месячный показатель для группировки с начала полномасштабного вторжения. Всего за месяц ее подразделения поразили 64 807 вражеских целей.

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