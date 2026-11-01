Президент россии владимир путин пообещал запретить привлечение граждан Ганы к войне против Украины. Ограничение будет касаться как добровольного вступления в российскую армию, так и незаконной вербовки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Ганы Самуэля Окудзето Аблакву.

31 октября 2026, 15:06 Россия привлекает к штурмам на Гуляйпольском направлении наемников из Африки и Азии Российская армия привлекает к штурмам на Гуляйпольском направлении завербованных иностранцев. Среди них – граждане стран Африки и Азии.

По словам министра, договоренности достигли во время переговоров президента Ганы Джона Драмани Махамы с путиным 30 октября на саммите россия – Африка.

Аблаква заявил, что после обращения Махамы путин объявил о запрете участия граждан Ганы в войне против Украины. Он будет распространяться на все случаи, в частности незаконную вербовку и добровольное желание вступить в российскую армию.

Кроме того, страны договорились углубить оборонное сотрудничество. В частности, россия будет поставлять военное оборудование для вооруженных сил Ганы.

Также стороны договорились сотрудничать в строительстве атомной электростанции мощностью 2000 МВт, развитии сельского хозяйства и увеличении количества стипендий для ганских студентов в россии.

Напомним, россия активизировала вербовку граждан африканских стран в свою армию на фоне больших потерь в войне против Украины. По данным украинской разведки, за девять месяцев 2026 года в российскую армию завербовали 699 граждан Бурунди и 530 граждан Зимбабве.

Также сообщалось, что на Гуляйпольском направлении российские войска используют в штурмовых действиях завербованных наемников из стран Африки и Азии.

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