ООН завершила более чем 30-летнюю политическую миссию в Сомали

Организация Объединенных Наций 31 октября завершила работу Переходной миссии по оказанию помощи Сомали (UNTMIS), положив конец более чем 30-летней деятельности политических миссий ООН в стране. Их полномочия передали местным учреждениям и агентствам организации.

Об этом сообщили в ООН.

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Миссия UNTMIS завершила двухлетний переходный период в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН 2753 (2024) и 2809 (2025). Ее закрытие состоялось по просьбе федерального правительства Сомали.

Завершение миссии стало последним этапом более чем трех десятилетий работы политических миссий ООН, которые помогали стране восстанавливать государственные институты, налаживать управление, поддерживать мир и национальное примирение.

В соответствии с согласованным планом перехода полномочия UNTMIS передали сомалийским государственным учреждениям, а также агентствам, фондам и программам ООН.

При этом организация продолжит поддерживать Сомали через свои представительства, сотрудничая с местными властями, Африканским Союзом и международными партнерами.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что страна по-прежнему сталкивается с политическими, гуманитарными проблемами и угрозами безопасности. Он призвал международное сообщество продолжать поддержку Сомали, в частности в укреплении государственных институтов, защите прав человека и противодействии террористической группировке «Аш-Шабаб».

Напомним, в марте 2025 года сообщалось, что в мире действовали 11 миротворческих операций под эгидой ООН. Их задачи включали поддержание мира, защиту гражданского населения и содействие урегулированию конфликтов. В частности, миссии работали в Южном Судане, Демократической Республике Конго, Косово и на Кипре.

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