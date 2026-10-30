В Днепре после российских атак обесточены более 350 тысяч абонентов

В Днепре и прилегающих населенных пунктах более 350 тысяч абонентов остались без электроэнергии в результате российских атак.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

По его словам, российские войска в очередной раз за день атаковали Днепр. Предварительно, без света остались более 350 тысяч абонентов в городе и прилегающих населенных пунктах.

В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Из-за перебоев со светом насосные станции водоснабжения и водоотведения переводят на резервное питание от генераторов.

Ранее ДТЭК сообщал об обесточивании части Днепра и прилегающих районов из-за российской атаки на магистральные электросети.

Напомним, накануне войска рф неоднократно атаковали Днепр. В результате удара по вокзалу днем 29 октября погибли по меньшей мере 14 человек. А вечером россияне атаковали беспилотником общежитие одного из профессионально-технических училищ, где острую реакцию на стресс получили две несовершеннолетние девушки.

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