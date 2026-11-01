Президент подтвердил удар по комбинату «Каменский» в Ростовской области

Президент Владимир Зеленский подтвердил поражение комбината «Каменский» в Ростовской области россии. Предприятие входит в российский оборонно-промышленный комплекс и задействовано в производстве ракет.

Об этом глава государства сообщил в воскресенье, 1 ноября.

15 октября 2026, 16:47 Удары по российским НПЗ: гарантируют ли уступки США Украине мир и военную помощь Политолог Валерий Дымов объяснил, почему Украине не стоит прекращать удары по российским НПЗ из-за давления США, может ли Европа компенсировать американскую помощь и как это повлияет на позиции Киева на переговорах.

«Наши дальнобойные санкции – в Ростовском регионе. Поражен комбинат «Каменский» – предприятие российского ОПК, которое задействовано в производстве ракет», – говорится в сообщении.

Кроме того, украинские военные поразили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С2» и командно-штабную машину системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф».

По словам Зеленского, общая стоимость пораженных объектов ПВО составляет около 70 млн долларов.

Президент поблагодарил воинов СБУ и другие подразделения Сил обороны за проведение операции. Он подчеркнул, что Украина продолжает защищаться от российской агрессии и работает над тем, чтобы ослабить способность россии вести войну.

Напомним, комбинат «Каменский» специализируется на производстве твердого ракетного топлива. Его используют для боеприпасов реактивных систем залпового огня «Ураган», «Смерч» и «Торнадо-С», а также ряда ракетных комплексов и авиационных средств поражения.

В ночь на 1 ноября в городе Кстово Нижегородской области рф прогремели взрывы. Под атакой, вероятно, оказался нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез».

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