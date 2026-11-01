Британия впервые задействовала беспилотник для слежения за кораблями рф

Великобритания впервые задействовала разведывательный беспилотник Protector RG1 для оперативного наблюдения за российскими военными кораблями в Ла-Манше. Невооруженный дрон провел в воздухе более 10 часов, поддерживая операции Королевского флота.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

8 октября 2026, 16:01 Великобритания ввела новые санкции против россии Лондон расширил санкционные списки против российской федерации, добавив в список нового пакета 38 физических, юридических лиц и судов «теневого флота».

Беспилотник обеспечивал сбор разведывательной информации и наблюдение за перемещением российских судов. Он работал совместно с кораблями и вертолетами Королевского флота.

В частности, с 1 по 14 октября эсминец HMS Dauntless и патрульный корабль HMS Tyne следили за российским фрегатом Neustrashimy, который проходил через Ла-Манш в сопровождении торговых судов. В этот период Protector RG1 выполнил свои первые оперативные полеты в британском воздушном пространстве.

По словам командира 13-й эскадрильи Королевских ВВС Сэма Хейли, операция продемонстрировала способность беспилотника обеспечивать длительное разведывательное наблюдение и работать в воздушном пространстве вместе с военной и гражданской авиацией.

Кроме того, с 29 сентября по 8 октября британские вертолеты Merlin отслеживали российский разведывательный корабль Viktor Leonov вблизи Внешних Гебридских островов. Он находился неподалеку от подразделений НАТО, которые участвовали в учениях Strike Warrior с участием более 2000 военнослужащих из шести стран.

Также с 11 по 14 октября HMS Tyne следил за российским десантным кораблем Aleksandr Shabalin, который проходил через Ла-Манш вместе с грузовым судном Energy-2 и буксиром Proton. Операцию поддерживал вертолет Wildcat.

Напомним, Великобритания ввела новый пакет санкций против россии, в который вошли 38 физических лиц, компаний и судов. В частности, под морские ограничения попали еще 12 кораблей российского «теневого флота».

А в июне, после задержания Великобританией танкера SMYRTOS, часть судов российского «теневого флота» начала менять маршруты и избегать Ла-Манша.

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