Британия впервые задействовала беспилотник для слежения за кораблями рф

Национальная безопасность
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Великобритания впервые задействовала разведывательный беспилотник Protector RG1 для оперативного наблюдения за российскими военными кораблями в Ла-Манше.
aol.com

Великобритания впервые задействовала разведывательный беспилотник Protector RG1 для оперативного наблюдения за российскими военными кораблями в Ла-Манше. Невооруженный дрон провел в воздухе более 10 часов, поддерживая операции Королевского флота.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Великобритания ввела новые санкции против россииЛондон расширил санкционные списки против российской федерации, добавив в список нового пакета 38 физических, юридических лиц и судов «теневого флота».

Беспилотник обеспечивал сбор разведывательной информации и наблюдение за перемещением российских судов. Он работал совместно с кораблями и вертолетами Королевского флота.

В частности, с 1 по 14 октября эсминец HMS Dauntless и патрульный корабль HMS Tyne следили за российским фрегатом Neustrashimy, который проходил через Ла-Манш в сопровождении торговых судов. В этот период Protector RG1 выполнил свои первые оперативные полеты в британском воздушном пространстве.

По словам командира 13-й эскадрильи Королевских ВВС Сэма Хейли, операция продемонстрировала способность беспилотника обеспечивать длительное разведывательное наблюдение и работать в воздушном пространстве вместе с военной и гражданской авиацией.

Кроме того, с 29 сентября по 8 октября британские вертолеты Merlin отслеживали российский разведывательный корабль Viktor Leonov вблизи Внешних Гебридских островов. Он находился неподалеку от подразделений НАТО, которые участвовали в учениях Strike Warrior с участием более 2000 военнослужащих из шести стран.

Также с 11 по 14 октября HMS Tyne следил за российским десантным кораблем Aleksandr Shabalin, который проходил через Ла-Манш вместе с грузовым судном Energy-2 и буксиром Proton. Операцию поддерживал вертолет Wildcat.

Напомним, Великобритания ввела новый пакет санкций против россии, в который вошли 38 физических лиц, компаний и судов. В частности, под морские ограничения попали еще 12 кораблей российского «теневого флота».

А в июне, после задержания Великобританией танкера SMYRTOS, часть судов российского «теневого флота» начала менять маршруты и избегать Ла-Манша.

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