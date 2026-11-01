Binance возобновляет вывод средств после взлома: начали с биткоина

Финансы
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Криптовалютная биржа Binance 1 ноября начала поэтапно возобновлять вывод средств после масштабной хакерской атаки, в ходе которой были похищены активы на 6,3 млрд долларов.
Bloomberg

Криптовалютная биржа Binance 1 ноября начала поэтапно возобновлять вывод средств после масштабной хакерской атаки, в ходе которой были похищены активы на 6,3 млрд долларов. Компания также сообщила, что уже покрыла около 95% потерь.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление биржи. Возобновление операций также подтвердили в Binance.

ФБР установило, кто стоит за масштабной кибератакой на BinanceФБР заявило, что северокорейские хакеры похитили более 6 млрд долларов с криптобиржи Binance. Злоумышленники конвертируют активы в Ethereum и готовятся отмывать средства.

Первый этап восстановления начался в воскресенье, 1 ноября, с Bitcoin. Он охватывает 15 блокчейн-сетей и ряд криптовалют, в частности Ethereum, BNB, Solana, XRP, а также стейблкоины USDT и USDC.

В Binance объяснили, что восстанавливают доступ к выводу активов постепенно, учитывая спрос пользователей за последнюю неделю. Перед открытием операций для каждой сети компания проводит проверки стабильности и безопасности. Из-за повышенной нагрузки возможны задержки транзакций.

Вывод средств приостановили после кибератаки, произошедшей 29 октября. По данным ФБР, за хищением криптовалют на сумму более 6 млрд долларов стоит северокорейская хакерская группировка TraderTraitor.

Биржа заявила, что уже пополнила резервы примерно на 95% суммы пострадавших активов. Оставшиеся 5% приходятся на менее ликвидные токены, приобретение которых требует больше времени.

Компания заверила, что полностью покроет финансовые последствия атаки за свой счет и не переложит убытки на пользователей. По словам соруководителя Binance Ричарда Тенга, это стало возможным благодаря накопленным криптовалютным резервам биржи.

Напомним, о возможной кибератаке в ночь на 30 октября сообщил сооснователь Binance Чанпэн Чжао. В компании тогда отметили, что проверяют информацию об инциденте.

Позже сообщалось о хищении с крупнейшей в мире криптобиржи Binance активов на 6,3 млрд долларов. Бирже удалось заморозить около 3 млрд долларов похищенных средств, а также она пообещала компенсировать причиненные убытки.

Федеральное бюро расследований США заявило, что за хищением более 6 млрд долларов с Binance стоит Северная Корея. По данным следствия, хакерская группировка TraderTraitor конвертировала похищенные активы преимущественно в Ethereum для дальнейшего отмывания.

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