Германия не выполнила план накопления газа перед зимой: чем это грозит Европе

Германия не достигла целевого уровня заполнения газовых хранилищ перед зимой. Сейчас они заполнены примерно на 62% вместо предусмотренных 80%, что создает риски дальнейшего роста цен на газ в Европе.

Об этом сообщает Financial Times.

26 октября 2026, 12:40 Цены на газ в Европе впервые с 2022 года превысили 97 евро Цены на газ в Европе выросли до более чем 97 евро за МВт·ч из-за рисков перебоев с поставками, низких запасов в хранилищах и приближения зимы.

Германия располагает крупнейшими мощностями для хранения газа в ЕС – около 250 ТВт·ч – и является его крупнейшим потребителем. Из-за недостаточных запасов стране придется продолжать закупки на спотовом рынке, что может усилить конкуренцию и привести к подорожанию газа для других европейских государств.

В целом газовые хранилища Евросоюза заполнены менее чем на 75%, что значительно ниже обычного уровня для этого времени года. На этом фоне европейские цены на газ в среду впервые с декабря 2022 года превысили 100 евро за мегаватт-час.

Особое недовольство ситуация вызвала в Италии, где запасы газа составляют 91%. Страна потратила 300 млн евро на обеспечение достаточных резервов, тогда как Германия летом решила положиться на рыночные механизмы вместо обязательного заполнения хранилищ.

Итальянский чиновник в сфере энергетики Алессандро Ноче раскритиковал Берлин, заявив, что из-за дополнительных закупок Германии другие страны вынуждены платить за газ больше.

В немецком Министерстве экономики признали, что страна не выполнила установленную цель. Среди причин назвали перебои с поставками через Ормузский пролив и высокие цены на газ в течение лета. В то же время в ведомстве отвергли обвинения Италии и подчеркнули, что после энергетического кризиса 2022 года Германия развила инфраструктуру для импорта сжиженного природного газа.

Еще в сентябре министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе поручила государственной компании Sefe закупить и накопить дополнительные объемы газа до середины декабря.

В то же время еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен заявил, что ЕС не ожидает проблем с физической доступностью газа этой зимой, однако высокие цены остаются серьезной проблемой для потребителей.

Несмотря на ситуацию на рынке, Евросоюз не планирует пересматривать решение о запрете импорта российского сжиженного газа с начала 2027 года.

Напомним, 26 октября цены на природный газ в Европе впервые с 2022 года превысили 97 евро за мегаватт-час. Рост котировок связывали с низкими запасами топлива, ожидаемым похолоданием и перебоями с поставками из Персидского залива.

Несмотря на рост европейских цен, тарифы на газ для бытовых потребителей в Украине останутся неизменными как минимум до конца апреля 2027 года. По оценке аналитика Михаила Свища, основным риском остается повреждение газовой инфраструктуры, из-за которого может возникнуть необходимость в дорогостоящем импорте.

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