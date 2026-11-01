Румыния подняла истребители и объявила тревогу из-за дронов

Вечером 31 октября два беспилотника нарушили воздушное пространство Румынии на северо-востоке страны. Для реагирования военные подняли четыре истребителя F-16 и вертолет.
Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.
По данным ведомства, два беспилотника обнаружили системы радиолокационного наблюдения. Для контроля ситуации в воздух подняли четыре истребителя F-16 с авиабаз Кымпия-Турзий и Борча, а также вертолет IAR-330 SOCAT.
Из-за нарушения воздушного пространства предупреждения об опасности получили жители шести уездов: Яссы, Нямц, Васлуй, Ботошани, Бакэу и Сучава.
Один из беспилотников впоследствии покинул воздушное пространство Румынии. Второй в последний раз зафиксировали в районе между уездами Васлуй и Бакэу.
В Минобороны отметили, что сообщений о падении летательных аппаратов не поступало. В 19:19 меры по оповещению населения во всех шести уездах отменили.
Румынские военные продолжают следить за воздушным пространством и поддерживают связь с союзниками по НАТО, которых информируют о развитии ситуации.
Напомним, 17 октября два истребителя F-16 Военно-воздушных сил Румынии сбили два беспилотника, нарушивших воздушное пространство страны над Черным морем. По сообщению румынского Минобороны, обе цели уничтожили вблизи города Сулина.
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