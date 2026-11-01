Трампа обвинили в использовании ИИ для важных политических решений

Демократы в США требуют от президента Дональда Трампа сохранить переписку с чат-ботами с искусственным интеллектом, в частности Grok Илона Маска. По сообщениям СМИ, американский лидер обращался к ИИ за советами относительно важных политических решений, в частности военной операции в Венесуэле.

Об этом сообщает Politico.

30 сентября 2026, 06:35 Трамп подписал соглашение о контроле ИИ с руководителями технологических компаний Президент США Дональд Трамп обнародовал в Truth Social соглашение о безопасности и контроле систем искусственного интеллекта. Документ подписали руководители Google, Anthropic, Meta, OpenAI, X и NVIDIA.

Соответствующее требование выдвинули представители Демократической партии Джейми Раскин и Роберт Гарсия, которые занимают руководящие должности в комитетах Палаты представителей США по вопросам юстиции и надзора.

В письме Трампу они призвали сохранить все запросы, которые президент, его сотрудники и советники отправляли чат-ботам при исполнении служебных обязанностей, а также полученные ответы. Речь идет о Grok, ChatGPT, Claude, Gemini и Perplexity.

Демократы подчеркивают, что такая переписка подпадает под действие Закона о президентских записях США, который обязывает сохранять документацию о деятельности главы государства и его администрации.

Поводом для обращения стали сообщения о том, что Трамп консультировался с Grok по вопросам исполнения президентских обязанностей. В частности, по данным TIME, во время встречи с Илоном Маском в Белом доме в декабре 2025 года президент несколько часов задавал чат-боту вопросы о своем президентстве, политическом наследии и возможных последствиях захвата Николаса Мадуро.

Трамп также спрашивал, как венесуэльцы отреагируют на захват Мадуро. По сообщениям, Grok ответил, что венесуэльский лидер непопулярен, а его задержание население может встретить с радостью. Через несколько недель президент США приказал военным атаковать Венесуэлу и захватить Мадуро.

Раскин и Гарсия выразили обеспокоенность тем, что Трамп консультировался с чат-ботом, а не с Конгрессом по поводу военной операции. Они также предупредили о рисках использования частных систем ИИ для принятия решений в сфере национальной безопасности.

По мнению законодателей, чат-боты могут давать ошибочные ответы или подвергаться манипуляциям, в частности со стороны разработчиков. Кроме того, передача им служебной информации создает дополнительные угрозы для безопасности США.

Демократы требуют провести до 11 ноября закрытый брифинг с участием представителей администрации Трампа. Они также хотят получить информацию о правилах хранения материалов, созданных с помощью ИИ, контрактах с разработчиками чат-ботов и мерах кибербезопасности.

В Белом доме заявили, что администрация сохраняет все документы в соответствии с требованиями американского законодательства.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал с руководителями технологических компаний соглашение о безопасности и контроле искусственного интеллекта. Документ предусматривает несколько уровней надзора за ИИ, в частности независимые проверки и внутренний мониторинг систем.

Ранее Трамп анонсировал создание новой структуры под названием «Силы искусственного интеллекта», которая должна заниматься развитием и контролем этой технологии в США. Президент также пообещал назначить правительственного советника по вопросам ИИ.

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