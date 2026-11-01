Зеленский назвал количество дронов и ракет, которыми россия атаковала Украину за неделю

За последнюю неделю российские войска выпустили по Украине 1940 ударных беспилотников, более 1580 управляемых авиабомб и 44 ракеты различных типов. Из них 36 были баллистическими.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Только в течение последней ночи оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру четырех областей. По словам президента, под российскими ударами этой ночью оказались энергетические объекты Днепропетровской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. Повреждения получили подстанции, трансформаторы и линии электропередачи, которые обеспечивают электроэнергией жилые дома.

На местах работают ремонтные бригады. По состоянию на момент сообщения сотни тысяч украинских семей оставались без электроснабжения.

Президент также подчеркнул, что россия продолжает массированные атаки на другие объекты критической инфраструктуры. По его словам, интенсивность обстрелов остается высокой, а российские войска пытаются воспользоваться дефицитом перехватчиков баллистических ракет.

Зеленский отметил, что Украина ежедневно обсуждает с американскими, европейскими и другими партнерами потребность в ракетах для систем противовоздушной обороны Patriot.

Он напомнил, что в течение октября США и европейские страны приняли новые решения о пакетах помощи Украине. Однако президент подчеркнул, что поставки необходимого вооружения нельзя откладывать на годы, поскольку россия продолжает разрушать инфраструктуру и атаковать украинцев уже сейчас.

По словам главы государства, российские войска делают ставку на применение баллистических ракет этой зимой. Поэтому решения об усилении украинской противовоздушной обороны необходимо реализовывать как можно быстрее.

«Россия разрушает инфраструктуру и убивает наших людей именно сейчас и делает ставку на баллистику этой зимой. Соответственно, и решения по ПВО нужно реализовать сейчас», – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 30 октября Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Украине 500 ракет PAC-3 MSE для зенитных ракетных комплексов Patriot. Однако эти ракеты могут поступить в Украину не ранее 2030 года.

Поэтому Зеленский планирует договориться с отдельными партнерами о временной передаче Украине 10–30 ракет для противовоздушной обороны.

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