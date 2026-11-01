В Еврокомиссии отреагировали на конфликт вокруг Конституционного суда Польши

Европейская комиссия заявила, что польский Сейм имеет право назначать судей Конституционного трибунала. Соответствующую позицию в Брюсселе озвучили на фоне конфликта вокруг формирования состава суда.

Об этом сообщают Euronews и RMF24.

1 ноября 2026, 01:57 Премьер Польши выступил с заявлением из-за событий вокруг Конституционного трибунала Премьер Польши Дональд Туск прокомментировал противостояние вокруг Конституционного трибунала и обвинил PiS и президентов Анджея Дуду и Кароля Навроцкого в разрушении верховенства права.

В Еврокомиссии отметили, что следят за развитием ситуации в Польше. Там подчеркнули, что назначение пяти судей Конституционного трибунала относится к конституционным полномочиям Сейма.

«Польские власти должны обеспечить, чтобы Конституционный трибунал мог функционировать в соответствии с польской конституцией и практикой Суда Европейского Союза», – заявили в Еврокомиссии.

Также там напомнили о решении Европейского суда по правам человека от 5 мая 2026 года. Тогда суд применил временные меры, которые обязывали польские власти не препятствовать вступлению в должность и исполнению обязанностей судьями, избранными Сеймом в марте 2026 года.

Тогда польский парламент избрал шестерых новых судей Конституционного трибунала на вакантные должности. Однако президент Польши Кароль Навроцкий принял присягу только у двоих из них.

«Полное уважение к верховенству права – это то, чего ожидают и заслуживают польские граждане», – подчеркнули в Европейской комиссии.

Напомним, конфликт вокруг Конституционного трибунала Польши обострился после объявления о временном отстранении от должности главы учреждения Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского, а генеральный прокурор Вальдемар Журек подал ходатайство о снятии с них иммунитета. На фоне политического противостояния в ночь на 31 октября у здания трибунала произошли беспорядки, во время которых полиция задержала четырех человек.

Из-за этих событий и действий по смене руководства трибунала послы Польши в Китае и Румынии, Якуб Кумох и Павел Солох, объявили о своей отставке.

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