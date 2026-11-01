СБС установили рекорд по количеству пораженных российских военных за месяц

В октябре Силы беспилотных систем зафиксировали рекордный за время полномасштабной войны показатель поражения живой силы российской армии. За месяц украинские беспилотники поразили почти 16,8 тысячи российских военных.

Об этом в Telegram сообщил командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди.

По его данным, в течение октября подразделения группировки поразили в общей сложности 64 807 вражеских целей. В среднем это 2091 цель ежедневно, или одна каждые 41 секунду. В частности, за месяц Силы беспилотных систем отчитались о поражении 16 796 российских военных. Это самый высокий месячный показатель группировки с начала полномасштабного вторжения.

Как отметил Бровди, по сравнению с августом количество пораженных военных противника выросло на 52,55%. Тогда этот показатель составлял 11 010 человек. В сентябре СБС отчитались о 13 468 пораженных российских военных, а в октябре результат увеличился еще на 24,71%.

В среднем, по данным группировки, российская армия теряла в результате поражений СБС 542 военных в сутки. Самым результативным днем стало 24 октября, когда были поражены 701 российский военный.

В течение месяца подразделения Сил беспилотных систем выполнили 255 605 боевых миссий. Из них около 151,5 тысячи составляли ударные вылеты, еще примерно 104 тысячи – разведывательные.

Наибольшее количество поражений живой силы противника пришлось на три участка фронта: Добропольско-Покровское, Александровское и Гуляйпольское направления. По данным СБС, на этих направлениях в октябре были поражены в общей сложности 11 672 российских военных. Это 69,49% от общего показателя группировки за месяц.

В частности, на Добропольско-Покровском направлении речь идет о 7360 военных противника, а на Александровском и Гуляйпольском вместе – еще о 4312.

В Силах беспилотных систем уточнили, что приведенные данные касаются только результатов работы подразделений их группировки. Они не учитывают показатели других подразделений Сил обороны Украины.

Напомним, издание The Economist в конце октября сообщило, что реальные потери российской армии в войне против Украины, учитывая убитых и раненых, могут составлять от 1,4 до 2,1 млн военных.

17 октября также сообщали, что бойцы 115-й отдельной механизированной бригады поразили российский вертолет Ми-28НМ на территории рф с помощью беспилотника-перехватчика.

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