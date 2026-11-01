Рф запустила по Украине 433 дрона: как отработала ПВО и сколько попаданий зафиксировали

В ночь на воскресенье, 1 ноября, российские войска атаковали Украину 433 ударными беспилотниками различных типов, в частности Shahed, «Гербера» и дронами-имитаторами «Пародия». Украинская противовоздушная оборона обезвредила 371 вражеский БПЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Россия запустила беспилотники с направлений Орла, Курска, Шаталово, Брянска и Миллерово на территории рф, а также с временно оккупированной части Донецкой области. Среди всех запущенных дронов 64 были реактивными Shahed.

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 07:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 371 беспилотник, среди которых 47 реактивных Shahed. В то же время более 40 ударных дронов еще находились в воздушном пространстве Украины.

Попадания российских средств воздушного нападения зафиксировали на 16 локациях. Еще на 14 локациях упали обломки сбитых беспилотников. Данные о последствиях атаки уточняются.

Напомним, что в Киеве утром 1 ноября ввели экстренные отключения электроэнергии из-за постоянных российских обстрелов энергетической инфраструктуры. 30 октября в столице зафиксировали три попадания в один из объектов критической инфраструктуры.

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