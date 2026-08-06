Антикоррупционный суд определил залог экс-начальнику теруправления ВСП ВСУ

Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде залога в размере 6,65 млн грн к бывшему начальнику Западного территориального управления Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины Николаю Бобику по делу о взятке от застройщика Юрия Курило.

Такое решение 31 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Применить к подозреваемому (Бобику – ред.) меру пресечения в виде залога в размере 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 6 656 000 грн», – говорится в решении.

Также на Бобика возложили до 30 сентября следующие обязанности: прибывать по первому вызову; не отлучаться из города Львов без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Ранее Высший антикоррупционный суд заключил под стражу другого подозреваемого по этому делу застройщика Юрия Курило. Альтернативой ему определили 8,75 млн грн залога.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему начальнику теруправления ВСП ВСУ, застройщику и пособнику. По данным следствия, в марте 2021 года чиновник ВСУ предложил застройщику обеспечить возведение многоквартирного жилого дома на территории этого городка. К реализации плана чиновник привлек сообщников, а свои «услуги» оценил в 2,2 млн долларов.

1,5 млн дол. назначались непосредственно чиновнику ВСУ. Часть этих средств он планировал передать членам Кабинета министров за согласование договора о совместной деятельности между застройщиком и подчиненной ему воинской частью. 700 тыс. дол. должны были разделить между собой соучастники преступления (бывший адвокат и другой застройщик). Детективы зафиксировали передачу в период с марта 2021 по июль 2023 годов взятки наличными на общую сумму 2 млн дол.

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