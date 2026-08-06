Экс-послу Украины в США Стефанишиной избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему вице-премьер-министру и экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной в виде залога в размере 6 млн грн.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

Решение объявил судья ВАКС после рассмотрения ходатайства стороны обвинения.

Как отмечается, кроме внесения залога, на Стефанишину возложили ряд процессуальных обязанностей, в частности она должна являться по каждому вызову детективов НАБУ, сообщать об изменении места жительства и воздерживаться от общения со свидетелями по делу.

Стефанишина в комментарии для СМИ заявила, что в настоящее время у нее нет средств для внесения залога.

«У меня нет средств – ни 13, ни 10, ни 6 [миллионов]. Но, конечно, я буду искать эти средства, чтобы иметь возможность внести залог», – сказала она.

По словам экс-посла, она планирует проконсультироваться с адвокатами относительно возможности обжалования решения суда. Также она рассказала, что уже имеет планы на дальнейшую работу, однако они не связаны с государственной службой.

Напомним, в конце июля стало известно, что НАБУ и САП расследуют уголовное производство по факту вероятного незаконного обогащения бывшего вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

А вчера, 5 августа, стало известно, что Стефанишиной сообщили о подозрении по делу о незаконном обогащении. По данным ЦПК, Стефанишина не внесла в декларацию две однокомнатные квартиры, наличные средства, которые потратила на ремонт квартир, лечение матери, авиабилеты и аренду еще одной квартиры.

Сама чиновница отреагировала на подозрение НАБУ и САП, заявив, что ей нечего скрывать. Кроме того, Стефанишина напомнила, что значительную часть вопросов относительно своей недвижимости она публично прокомментировала более года назад и передала журналистам документы по своей квартире.

Как известно, 3 августа президент Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в США.

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