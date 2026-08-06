Россия сбросила четыре КАБа на Сумы: есть раненые, повреждены ТЦ и многоэтажки

В ночь на 6 августа российские войска нанесли массированный удар управляемыми авиабомбами по Сумам. Под обстрел попали торговый центр и другие объекты гражданской инфраструктуры, а два человека получили ранения.

Об этом сообщили начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко и глава Сумской ОВА Олег Григоров.

29 июля 2026, 14:17 Удары рф по торговым центрам Украины: 10 уничтоженных «Эпицентров», «Ретровиль», «Амстор» и другие атакованные ТЦ С начала полномасштабной войны россия как минимум 17 раз атаковала объекты сети «Эпицентр» и нанесла десятки ударов по другим торговым центрам Украины. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

Отмечается, что ночью 6 августа россияне сбросили на город четыре управляемые авиабомбы (КАБ). Под ударом была гражданская инфраструктура.

Одной из главных целей атаки стал торговый центр. Также повреждены многоэтажные жилые дома, магазины, нежилые здания и другие объекты. Ударной волной выбиты сотни окон.

На данный момент известно минимум о двоих пострадавших. Медики оказывают им необходимую помощь.

На местах попаданий работают спасатели, правоохранители, коммунальные службы и медики. Специалисты обследуют поврежденные территории, документируют последствия российской атаки и ликвидируют разрушения.

Информация о масштабах повреждений и количестве пострадавших уточняется.

Напомним, на днях российские войска уже наносили авиаудар КАБами по гражданской инфраструктуре Сум, в результате чего минимум один человек погиб и есть раненые.

Кроме этого, из-за вражеских атак в регионе произошло масштабное аварийное отключение света, оставив часть жителей области без электро- и водоснабжения.

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