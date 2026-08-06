Россия сбросила четыре КАБа на Сумы: есть раненые, повреждены ТЦ и многоэтажки

В ночь на 6 августа российские войска нанесли массированный удар управляемыми авиабомбами по Сумам. Под обстрел попали торговый центр и другие объекты гражданской инфраструктуры, а два человека получили ранения.
Об этом сообщили начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко и глава Сумской ОВА Олег Григоров.
Отмечается, что ночью 6 августа россияне сбросили на город четыре управляемые авиабомбы (КАБ). Под ударом была гражданская инфраструктура.
Одной из главных целей атаки стал торговый центр. Также повреждены многоэтажные жилые дома, магазины, нежилые здания и другие объекты. Ударной волной выбиты сотни окон.
На данный момент известно минимум о двоих пострадавших. Медики оказывают им необходимую помощь.
На местах попаданий работают спасатели, правоохранители, коммунальные службы и медики. Специалисты обследуют поврежденные территории, документируют последствия российской атаки и ликвидируют разрушения.
Информация о масштабах повреждений и количестве пострадавших уточняется.
Напомним, на днях российские войска уже наносили авиаудар КАБами по гражданской инфраструктуре Сум, в результате чего минимум один человек погиб и есть раненые.
Кроме этого, из-за вражеских атак в регионе произошло масштабное аварийное отключение света, оставив часть жителей области без электро- и водоснабжения.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»