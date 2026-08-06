Экс-командующему логистикой Воздушных сил сообщили о подозрении в незаконном обогащении

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему командующему логистикой Командования Воздушных сил ВСУ. Его подозревают в незаконном обогащении на сумму более 20 млн грн.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

30 июля 2026, 13:53 Подполковника Нацгвардии будут судить за незаконные выплаты на более 70 млн грн ГБР завершило расследование в отношении подполковника Нацгвардии, из-за которого 317 военнослужащим незаконно начислили более 72 млн грн дополнительных выплат.

По данным следствия, в течение 2020–2025 годов военнослужащий приобрел активы, стоимость которых как минимум на 20 млн грн превышает его законные доходы.

Как отмечается, через близких лиц на него были оформлены шесть квартир в Киеве, Виннице и Житомире, три жилых дома в Житомирской области, апартаменты в Буковеле, шесть земельных участков, четыре автомобиля, в частности Audi Q7 и Audi Q5, а также гаражи и другие нежилые помещения. Несмотря на оформление имущества на родителей, сына, сожительницу и кума, фактическим владельцем и распорядителем, по данным следствия, оставался сам подполковник.

В прокуратуре уточняют, что законных источников доходов, которые могли бы объяснить приобретение такого имущества, следствие не установило.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора бывшему командующему сообщили о подозрении по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

Также ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 21 млн грн.

Напомним, недавно сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении подполковника Национальной гвардии, из-за действий которого 317 военнослужащим безосновательно выплатили более 72 млн грн дополнительного вознаграждения.

А ранее мы сообщали, что бывшего чиновника Минобороны будут судить из-за закупки 300 тысяч непригодных перчаток для ВСУ. Обвинительный акт уже направлен в суд.

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