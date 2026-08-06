Экс-командующему логистикой Воздушных сил сообщили о подозрении в незаконном обогащении

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему командующему логистикой Командования Воздушных сил ВСУ. Его подозревают в незаконном обогащении на сумму более 20 млн грн.
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.
По данным следствия, в течение 2020–2025 годов военнослужащий приобрел активы, стоимость которых как минимум на 20 млн грн превышает его законные доходы.
Как отмечается, через близких лиц на него были оформлены шесть квартир в Киеве, Виннице и Житомире, три жилых дома в Житомирской области, апартаменты в Буковеле, шесть земельных участков, четыре автомобиля, в частности Audi Q7 и Audi Q5, а также гаражи и другие нежилые помещения. Несмотря на оформление имущества на родителей, сына, сожительницу и кума, фактическим владельцем и распорядителем, по данным следствия, оставался сам подполковник.
В прокуратуре уточняют, что законных источников доходов, которые могли бы объяснить приобретение такого имущества, следствие не установило.
Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора бывшему командующему сообщили о подозрении по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).
Также ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 21 млн грн.
Напомним, недавно сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении подполковника Национальной гвардии, из-за действий которого 317 военнослужащим безосновательно выплатили более 72 млн грн дополнительного вознаграждения.
А ранее мы сообщали, что бывшего чиновника Минобороны будут судить из-за закупки 300 тысяч непригодных перчаток для ВСУ. Обвинительный акт уже направлен в суд.
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