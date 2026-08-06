После ночной атаки дронов в российском Ярославле вспыхнули пожары: что известно

В ночь на 6 августа в российском Ярославле прозвучали взрывы во время атаки беспилотников. После ударов над городом поднялись по меньшей мере два столба густого темного дыма, что зафиксировали очевидцы.

Об этом пишет Telegram-канал Astra, украинские мониторинговые ресурсы Exilenova+, Supernova+, а также губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

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Известно, что ночью в Ярославле объявили беспилотную опасность, а вскоре в городе слышали взрывы. Впоследствии появились сообщения о задымлении в одном из районов.

Губернатор Евраев подтвердил атаку БпЛА и сообщил, что из соображений безопасности временно перекрыли выезд из Ярославля в направлении Москвы.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БпЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы», – заявил губернатор.

Местные Telegram-каналы и очевидцы утверждают, что целью атаки мог стать Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Также сообщается о пожарах в нескольких жилых домах после работы российской ПВО.

В настоящее время официального подтверждения информации о поражении НПЗ нет. Российские власти также не сообщали о масштабах разрушений или возможных пострадавших.

В сети публикуют многочисленные фото и видео, на которых виден густой дым над городом после ночной атаки. Информация о последствиях уточняется.

Напомним, в ночь на 5 августа беспилотники атаковали сортировочный центр Wildberries в городе Алексин Тульской области рф, вызвав масштабный пожар на территории склада.

Кроме того, в течение 4 и 5 августа Силы обороны Украины нанесли серию точных ударов по пунктам управления, переправам, складам техники и другим военным объектам российских оккупантов на временно захваченных территориях.

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