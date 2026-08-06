В Одессе автомобиль провалился под землю во время движения

Общество
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В Одессе на улице Петра Болбочана легковой автомобиль во время движения провалился в яму, заполненную водой. Никто не пострадал.
Фото ДСНС Одещини

Вечером 5 августа в Одессе на улице Петра Болбочана легковой автомобиль во время движения провалился под землю и оказался в яме, заполненной водой.

Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.

Как отмечается, инцидент произошел вечером 5 августа на улице Петра Болбочана. В Службу спасения поступило сообщение о том, что во время движения легковой автомобиль начал проваливаться под землю.

Водитель успел самостоятельно покинуть транспортное средство, после чего автомобиль полностью оказался в яме, заполненной водой.

Спасатели откачали воду с помощью специального оборудования, закрепили автомобиль и, используя спецтехнику, безопасно извлекли его из провала.

В результате происшествия никто не пострадал.

В Одессе на улице Петра Болбочана легковой автомобиль во время движения провалился в яму, заполненную водой. Никто не пострадал.
Фото ДСНС ОдещиниИзображение максимального размера (откроется в новом окне)
В Одессе на улице Петра Болбочана легковой автомобиль во время движения провалился в яму, заполненную водой. Никто не пострадал.
Фото ДСНС ОдещиниИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

Напомним, 1 августа в Хустском районе Закарпатья в результате столкновения двух автомобилей и микроавтобуса пострадали 13 человек, среди которых — дети.

А в конце июля в Харькове легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи, которая двигалась с включенными спецсигналами. От удара скорая перевернулась на бок, сообщалось о пострадавших.

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