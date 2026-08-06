На Херсонщине российский дрон атаковал автобус с гражданскими, есть раненые

Утром 6 августа российская оккупационная армия атаковала ударным беспилотником автобус в поселке Камышаны Херсонской области, который вез работников на сезонные полевые работы.

Об этом сообщают Херсонская областная прокуратура и полиция региона в Телеграм-каналах.

В результате удара пострадали по меньшей мере шесть человек. Среди травмированных трое женщин и трое мужчин в возрасте от 53 до 69 лет. Они получили взрывные травмы и контузии. Всех пострадавших полицейские эвакуировали с места атаки и доставили в больницу.

5 августа 2026, 19:15 Восемь массированных ударов по Украине за лето: Киев и область стали главной целью рф Россия совершила уже восемь массированных атак по Украине за лето 2026 года. Больше всего ударов пришлось на Киев и Киевскую область. Подробнее о характере и последствиях атак – на инфографике «Слово и дело».

«Сегодня около шести утра в Камышанах российский оператор дрона типа «FPV» направил свой беспилотник на автобус. Транспортное средство перевозило исключительно гражданских местных жителей преимущественно пожилого возраста, которые работали на поле и как раз ехали на работу», – говорится в сообщении полиции Херсонщины.

Тем временем в прокуратуре заявили, что начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

«Прокуроры совместно со следователями принимают меры для документирования очередного военного преступления, совершенного представителями вооруженных сил рф», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ночью 6 августа российские войска нанесли массированный удар управляемыми авиабомбами по Сумам. Под обстрел попали торговый центр и другие объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые.

Также накануне вечером рф нанесла удар по объектам энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области.

А днем 5 августа оккупанты атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате российской атаки по гражданскому предприятию известно о 13 пострадавших лицах, один человек погиб.

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