В Молдове обнаружили обломки российского беспилотника «Герань-2»

В Молдове вблизи села Велени Кагульского района правоохранители обнаружили многочисленные обломки беспилотного летательного аппарата российского производства.
Об этом сообщила полиция страны.
По результатам предварительного обзора изъятых фрагментов, анализа конструктивных особенностей, использованных материалов и маркировок специалисты установили, что найденные обломки принадлежат беспилотнику типа «Герань-2».
В полиции отметили, что уже изъяли фрагменты и другие вещественные доказательства для проведения необходимых экспертиз. Специалисты-взрывотехники устанавливают все обстоятельства инцидента.
О пострадавших или повреждениях в результате падения обломков не сообщается.
Напомним, в ночь против 5 августа российские войска атаковали Украину 28 ракетами, а также 115 ударными беспилотниками. Силы ПВО смогли обезвредить большинство дронов, однако ни одну ракету сбить не удалось.
Основной удар пришелся на Киевскую область. В частности, в результате массированной атаки были уничтожены крупные логистические и производственные объекты украинских компаний, в частности «Эпицентра», ROZETKA, «Новой почты» и ряда других предприятий.
В Киевской области 6 августа объявили День траура по жертвам российского ракетного удара. В регионе приспустят флаги и ограничат проведение развлекательных мероприятий.
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