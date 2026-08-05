В Молдове обнаружили обломки российского беспилотника «Герань-2»

В Молдове вблизи села Велени Кагульского района правоохранители обнаружили многочисленные обломки беспилотного летательного аппарата российского производства.

Об этом сообщила полиция страны.

29 марта 2024, 13:44 Воздушное пространство каких стран во время обстрелов Украины нарушали российские ракеты и дроны Российские ракеты и дроны не раз нарушали воздушное пространство Румынии, Польши, Молдовы. Список инцидентов – на инфографике.

По результатам предварительного обзора изъятых фрагментов, анализа конструктивных особенностей, использованных материалов и маркировок специалисты установили, что найденные обломки принадлежат беспилотнику типа «Герань-2».

В полиции отметили, что уже изъяли фрагменты и другие вещественные доказательства для проведения необходимых экспертиз. Специалисты-взрывотехники устанавливают все обстоятельства инцидента.

О пострадавших или повреждениях в результате падения обломков не сообщается.

Напомним, в ночь против 5 августа российские войска атаковали Украину 28 ракетами, а также 115 ударными беспилотниками. Силы ПВО смогли обезвредить большинство дронов, однако ни одну ракету сбить не удалось.

Основной удар пришелся на Киевскую область. В частности, в результате массированной атаки были уничтожены крупные логистические и производственные объекты украинских компаний, в частности «Эпицентра», ROZETKA, «Новой почты» и ряда других предприятий.

В Киевской области 6 августа объявили День траура по жертвам российского ракетного удара. В регионе приспустят флаги и ограничат проведение развлекательных мероприятий.

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