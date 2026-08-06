Зеленский подтвердил поражение двух НПЗ в россии и судов врага в Черном море

Силы обороны Украины в ночь на 6 августа поразили два нефтеперерабатывающих завода на территории россии, а также военные сторожевые катера и суда теневого флота в Черном море.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

4 августа 2026, 17:20 Принуждение россии к миру: первые итоги 40-дневной операции За 40 дней непрерывных ударов российскую федерацию не удалось принудить к мирным переговорам.

По словам главы государства, украинские военные нанесли удары по объектам противника на расстоянии более 1300 километров от линии фронта. В частности, были поражены НПЗ «Башнефть-Новойл» в Башкортостане и НПЗ «Славнефть-Янос» в Ярославской области.

В Генеральном штабе ВСУ уточнили, что на заводе «Славнефть-Янос» зафиксировано попадание с последующим пожаром и тремя очагами возгорания.

Кроме того, на нефтеперерабатывающем заводе «Башнефть-Новойл» в Уфе зафиксировано поражение объекта с последующим пожаром на территории предприятия.

Также Зеленский сообщил об успешных ударах по целям в Черном море. По его словам, были поражены два военных сторожевых катера противника и суда так называемого теневого флота россии.

А Генштаб подтвердил поражение двух наземных ретрансляторов, которые российские войска использовали для управления ударными беспилотниками типа «Герань» и «Гербера». Они располагались в районах Железного Порта Херсонской области и Оленевки в оккупированном Крыму.

Напомним, в ночь на 6 августа в российском Ярославле прогремели взрывы во время атаки беспилотников. После ударов над городом поднялись как минимум два столба густого темного дыма. Местные сообщали о вероятном поражении НПЗ.

Также, как известно, бойцы Сил обороны Украины 4 и 5 августа нанесли удары по пунктам управления, переправам, складам техники и другим объектам армии российской федерации на временно оккупированных территориях.

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