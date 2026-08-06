«Нужен новый силовой блок»: Залужный объяснил свои слова о вступлении Украины в НАТО

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил свою позицию относительно НАТО, подчеркнув, что поддерживает членство Украины в Альянсе, но сам блок, по его мнению, нуждается в глубокой трансформации.

Слова Залужного приводит Интерфакс-Украина.

28 июля 2026, 11:44 НАТО готовится к войне: кто из стран Альянса увеличил армии и вернул призыв после 2022 года Большинство стран НАТО увеличили армии после вторжения россии в Украину в 2022 году. В то же время две трети членов сохраняют сугубо добровольную службу. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

Залужный напомнил, что именно он был одним из главных инициаторов перехода Вооруженных сил Украины на стандарты НАТО. По его словам, в 2019 году он разработал реформу, которая предусматривала изменения почти в 37 законодательных актов, необходимых для внедрения принципов Альянса в системе стратегического управления ВСУ.

«Я себе нашел столько врагов, что вы даже представить не можете. Я – за НАТО», – сказал Залужный.

В то же время он отметил, что современный Альянс до сих пор в значительной степени опирается на подходы, сформированные после Второй мировой войны, тогда как характер войны кардинально изменился.

По словам Залужного, за годы полномасштабной войны Украина испытала почти все виды вооружения и доктрины их применения, которые используют страны НАТО, за исключением отдельных систем, таких как крылатые ракеты Tomahawk, истребители F-35, авианосцы и ядерное оружие. В то же время россия уже нашла способы противодействия многим из этих подходов.

По мнению дипломата, теперь именно НАТО должно адаптироваться к новым реалиям войны и разработать современную военную доктрину.

«Научно-технический прогресс и продолжающаяся война вывели Вооруженные силы Украины на совершенно другой уровень. И теперь у НАТО нет другого выхода, кроме как переходить на совсем другие стандарты, чтобы выйти на абсолютно новую доктрину. Вот тогда НАТО будет готово к вступлению Украины. Я уже говорил, что нам нужен абсолютно новый силовой блок, вероятнее всего, с территориальной привязкой в Европе. Абсолютно новый», – сказал он.

Залужный также повторил свое мнение о необходимости создания нового европейского формата безопасности, приведя в пример Объединенные экспедиционные силы (JEF), которые, по его убеждению, имеют перспективы для развития.

В то же время он подчеркнул, что регулярно принимает участие в командно-штабных учениях НАТО в Великобритании и хорошо знает принципы работы Альянса.

«Украина воюет с россией, не будучи в НАТО. Пусть в НАТО честно скажут, готовы ли они воевать с россией без опыта Украины?» – сказал Залужный.

Напомним, ранее посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что якобы не верит в перспективу вступления Украины в НАТО.

В МИД со временем объяснили, что его высказывания вырвали из контекста, а на самом деле генерал имел в виду Объединенные экспедиционные силы (JEF), а не Североатлантический альянс.

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